Вычислить ctg 150° cos 7П/4
Алгебра
Вычислить ctg 150° cos 7П/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ctg 150 = ctg (90+60) = - tg 60 = -√3 cos 7π/4 = cos (2π-π/4) = cos π/4 = √2/2
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