Помогите пожалуйста решить 2 задачи по физике 1.Леопард бежал со скоростью 0.36 км/??ин в течении 10 минут 15 секунд С какой скоростью должен бежать бегемот, чтобы пробежать это расстояние за 0.4 часа? 2.Автомобиль проехал ...

Физика

Помогите пожалуйста решить 2 задачи по физике 1.Леопард бежал со скоростью 0.36 км/??ин в течении 10 минут 15 секунд С какой скоростью должен бежать бегемот, чтобы пробежать это расстояние за 0.4 часа? 2.Автомобиль проехал 15 км со скоростью 54 км/час, а затем ещё 3 км за 20 минут. Определите среднюю скорость на всём пути

Автор: Гость