Помогите пожалуйста решить 2 задачи по физике 1.Леопард бежал со скоростью 0.36 км/??ин в течении 10 минут 15 секунд С какой скоростью должен бежать бегемот, чтобы пробежать это расстояние за 0.4 часа? 2.Автомобиль проехал ...
Физика
Помогите пожалуйста решить 2 задачи по физике 1.Леопард бежал со скоростью 0.36 км/??ин в течении 10 минут 15 секунд С какой скоростью должен бежать бегемот, чтобы пробежать это расстояние за 0.4 часа? 2.Автомобиль проехал 15 км со скоростью 54 км/час, а затем ещё 3 км за 20 минут. Определите среднюю скорость на всём пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)так как средняя скорость равна весь путь поделить на все время то найдем все времяt1=12/36=1/3ct2=20/54=приблизительно=0.37чt=t1+t2=0.25+0.37=0.62ч;теперь средняя скорость равна=(12+20)/0.62=32/0.62=51,6
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