Вычислить предел функции lim стремится к бесконечности 2x^2-3x/1-x-x^2 и записать уравнение горизонтальной асимптоты графика функции
Алгебра
Вычислить предел функции lim стремится к бесконечности 2x^2-3x/1-x-x^2 и записать уравнение горизонтальной асимптоты графика функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Lim при х стремится к бесконечности (2x^2-3x)/(1-x-x^2)=lim при х стремится к бесконечности (2x^2/х^2-3x/x^2)/(1/x^2-x/x^2-x^2/x^2)= lim при х стремится к бесконечности (2-3/x)/(1/x^2-1/x-1)=2/-1=-2 горизонтальная асимптота у=-2
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