Высокие темпы развития сельского хозяйства в период столыпинских реформ оказали влияние и на рост промышленного производства, темпы которого были в сравнении с мировыми? а) самыми высокими б) самыми низкими в) средними г)...

История

Высокие темпы развития сельского хозяйства в период столыпинских реформ оказали влияние и на рост промышленного производства, темпы которого были в сравнении с мировыми? а) самыми высокими б) самыми низкими в) средними г) вторыми после США д) третьими после США и Германии

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