Высокие темпы развития сельского хозяйства в период столыпинских реформ оказали влияние и на рост промышленного производства, темпы которого были в сравнении с мировыми? а) самыми высокими б) самыми низкими в) средними г)...

История
Высокие темпы развития сельского хозяйства в период столыпинских реформ оказали влияние и на рост промышленного производства, темпы которого были в сравнении с мировыми? а) самыми высокими б) самыми низкими в) средними г) вторыми после США д) третьими после США и Германии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д)  третьими после США и Германии по моему так?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуйста проверьте всё ли верно в предложениях
Ответить
Математика
Сумма числа десятков и и числа единиц равна 8
Ответить
Українська література
До козацьких літописів належить: а) Синопсис б)Літопис Самовидця в) Галицько-Волинський літопис г)Літопис Грабянки е) Історія русів д) ...
Ответить
История
Интересные факты о Ольге Мудрой (кратко,самое интересное)
Ответить
Математика
1000кг пшена рассыпались в пакеты по 2 кг и 3кг.Пакетов по 2 кг было 245.Сколько было пакетов по 3кг?
Ответить