Привет всем помогите с заданием номер 16 (г)
Математика
Привет всем помогите с заданием номер 16 (г)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75 м/мин, 1 целая 1/2 это 1,5. и это 1500 м. 1500:20=75
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