Вычислите:1)1/6+1/18×3/4;2)4 11/48×6/7-1 4/9;3)(2/3+5/8-11/12)×5 1/3;4)15 4/7-4 3/8×(1 3/7-34/35)
Математика
Вычислите:1)1/6+1/18×3/4;2)4 11/48×6/7-1 4/9;3)(2/3+5/8-11/12)×5 1/3;4)15 4/7-4 3/8×(1 3/7-34/35)
Ответ(ы):
Гость:
1)1/6+1/18×3/4=1/6+3/72=12/72+3/72=15/72 2)4 11/48×6/7-1 4/9=203/48*6/7-13/9=29/8-13/9=38/72-21/72=17/72 3)(2/3+5/8-11/12)×5 1/3=(10/24+8/24-13/24)*16/3=5/24*16/3=20/72 4)15 4/7-4 3/8×(1 3/7-34/35)=109/7-35/8*(10/7-34/35)=109/7-35/8(15/35-34/35)=109/7-35/8(-19/35)=10/7+665/280=50/280+665/280=715/280
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