Вычислите 2 в степени
Алгебра
Вычислите 2 в степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два во второй степени будет 4, если правильно поняла заданный вопрос...
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