Вычислите 37*12,2+22,4(во второй степени)-14,6(во второй степени)

Алгебра
Вычислите 37*12,2+22,4(во второй степени)-14,6(во второй степени)
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