Вычислите массу 0,25 моль кислорода.Какой объём (н.у) занимает это количество веществ?Сколько молей кислорода содержится в этом объёме?
Химия
Вычислите массу 0,25 моль кислорода.Какой объём (н.у) занимает это количество веществ?Сколько молей кислорода содержится в этом объёме?
Ответ(ы):
Гость:
M(O2)=0.25*32=8 г V(O2)=0.25*22.4=5.6 л
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