Вычислите массу 0,25 моль кислорода.Какой объём (н.у) занимает это количество веществ?Сколько молей кислорода содержится в этом объёме?

Химия
Вычислите массу 0,25 моль кислорода.Какой объём (н.у) занимает это количество веществ?Сколько молей кислорода содержится в этом объёме?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
M(O2)=0.25*32=8 г V(O2)=0.25*22.4=5.6 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значения выражений . 25 30 атых - 20 60 ятых + 15 30атых
Ответить
Русский язык
Помогите внутри фотка вопрос все плииз надо срочно помогите это 8 класс ответь те ??а все дам много баллов
Ответить
Математика
(356849+5643570):(235600-2355599)
Ответить
Математика
В семи одинаковых коробках на 32 карандаша больше, чем в трёх таких же коробках. Сколько карандашей в одной коробке?
Ответить
Русский язык
Орфоэпический разбор слова отражавшийся.
Ответить