Вычислите массу 0,25 моль кислорода.Какой объём (н.у) занимает это количество веществ?Сколько молей кислорода содержится в этом объёме?

Химия

Вычислите массу 0,25 моль кислорода.Какой объём (н.у) занимает это количество веществ?Сколько молей кислорода содержится в этом объёме?

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