Вычислите массу воды, необходимую для Взаимодействия с 0,23 г натрия. Каков объём образовавшегося при этом вещества?

Химия

Вычислите массу воды, необходимую для Взаимодействия с 0,23 г натрия. Каков объём образовавшегося при этом вещества?

Автор: Гость