Вычислите массу воды, необходимую для Взаимодействия с 0,23 г натрия. Каков объём образовавшегося при этом вещества?
Химия
Вычислите массу воды, необходимую для Взаимодействия с 0,23 г натрия. Каков объём образовавшегося при этом вещества?
Ответ(ы):
Гость:
H2O + Na= NaO+ H2- р.з.1 моль 1 моль 1 моль 1 моль 18г 23г H2O-хл Na- 0.23г М(H2O )= 2+16=18гмольМ(Na)= 23гмольМетод пропорції:18г - 23гХл - 0,23гХ= 18г помножити 0,23г поділити(дробом) на 23г= 0,18г - це маса водиобєм водню= 0,23г помножити на 22,4л поділити(дробом) на 23 г= 0,224лВідповідь:0,18г і 0,224л
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