Вычислите наиболее удобным способом : 5/21 + 5/24 + 3/7 + 1/8
Математика
Вычислите наиболее удобным способом : 5/21 + 5/24 + 3/7 + 1/8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/21+3/7=14/21 5/24 + 1/8= 8/24=1/3 14//21 + 1/3 = 21/21=1
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