Вычислите объем углекислого газа,полученного при разложении 600 грамм известняка,??сли массовая доля примесей в нем составляет 25%

Химия

Вычислите объем углекислого газа,полученного при разложении 600 грамм известняка,??сли массовая доля примесей в нем составляет 25%

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