Вычислите объём водорода и его количество необходимое для взаимодействия с 8 г. оксида меди.

Химия
Вычислите объём водорода и его количество необходимое для взаимодействия с 8 г. оксида меди.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х-8 грамм моль                                                                                              8грам-1 моль                                                                                                 х=V(H2)=8 моль                                                                                           V(H2)=8 грамм*0,1 г/моль=0,8грамм
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