Раставьте коэффициэнты решите задачу Какой объём водорода (н.у) выделится при вза??модействии магния с 365г 20%-го раствора соляной кислоты? Схема реакции: Mg+HCL---)MgCL2+H2
Химия
Раставьте коэффициэнты решите задачу Какой объём водорода (н.у) выделится при вза??модействии магния с 365г 20%-го раствора соляной кислоты? Схема реакции: Mg+HCL---)MgCL2+H2
Ответ(ы):
Гость:
Решение: Mg+2HCl=MgCl₂+H₂↑ Найдем массу чистой кислоты: m(чист)=m(раствора HCl) * w(HCl)=365 г * 0,2=73 г Найдем количество вещества кислоты: моль моль (из уравнения) Найдем объем водорода: л Ответ: 22,4 л
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