Раставьте коэффициэнты решите задачу Какой объём водорода (н.у) выделится при вза??модействии магния с 365г 20%-го раствора соляной кислоты? Схема реакции: Mg+HCL---)MgCL2+H2

Химия

Раставьте коэффициэнты решите задачу Какой объём водорода (н.у) выделится при вза??модействии магния с 365г 20%-го раствора соляной кислоты? Схема реакции: Mg+HCL---)MgCL2+H2

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