СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!SOS!SOS!SOS! Вася стоял на остановке у школы и ждал автобуса.Е??о долго не было, и Вася решил идти домой пешком.В тот момент,когда он тронулся в путь, с конечной остановки вышел автобус и через неко...

Математика

СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!SOS!SOS!SOS! Вася стоял на остановке у школы и ждал автобуса.Е??о долго не было, и Вася решил идти домой пешком.В тот момент,когда он тронулся в путь, с конечной остановки вышел автобус и через некоторое время догнал Васю.Сколько времени шёл Вася,прежде чем его догнал автобус, если автобус двигался со скоростью 35 км/ч ,Вася-со скоростью 5 км/ч ,а расстояние между конечной остановкой и школой 15 км?

Автор: Гость