СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!SOS!SOS!SOS! Вася стоял на остановке у школы и ждал автобуса.Е??о долго не было, и Вася решил идти домой пешком.В тот момент,когда он тронулся в путь, с конечной остановки вышел автобус и через неко...
Математика
СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!SOS!SOS!SOS! Вася стоял на остановке у школы и ждал автобуса.Е??о долго не было, и Вася решил идти домой пешком.В тот момент,когда он тронулся в путь, с конечной остановки вышел автобус и через некоторое время догнал Васю.Сколько времени шёл Вася,прежде чем его догнал автобус, если автобус двигался со скоростью 35 км/ч ,Вася-со скоростью 5 км/ч ,а расстояние между конечной остановкой и школой 15 км?
Ответ(ы):
Гость:
Автобус нагоняет Васю со скоростью 35-5=30км/ч, расстояние 15км автобус пройдет за 15/30=0,5часа Вася будет топать в течение получаса (автобус проедет за это время 35*0,5=17,5км, а Вася пройдет 5*0,5=2,5км, 2,5+15=17,5км)
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