Помогите решить задачу срочно Даю 20 баллов :с
Математика
Помогите решить задачу срочно Даю 20 баллов :с
Ответ(ы):
Гость:
24 ч * 25%=6 ч - занятие в школе 6 ч *1.5=9 ч - сон 24*1/16=1.5 ч - прогулка Остальное не пойму
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