Вычислите рациональным способом 2)6,4*456:100-(37,9-33,34)*6,4;(Срочно)

Математика
Вычислите рациональным способом 2)6,4*456:100-(37,9-33,34)*6,4;(Срочно)
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