Придумать основную часть сказки. Однажды Заяц и черепаха поспорили,кто быстрее обежит лесную поляну.Черепаха пустилась в путь,а Заяц лежит под кустом посмеивается

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Придумать основную часть сказки. Однажды Заяц и черепаха поспорили,кто быстрее обежит лесную поляну.Черепаха пустилась в путь,а Заяц лежит под кустом посмеивается
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
"Спеши, спеши, черепаха, всё равно я тебя обгоню». Но пока он так потешался, черепаха—хоть и тихо шла — оказалась у цели. Бросился заяц за нею, да поздно. Бегать-то он умел, но не знал того, что, лёжа на месте, и от черепахи можно отстать.
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