Придумать основную часть сказки. Однажды Заяц и черепаха поспорили,кто быстрее обежит лесную поляну.Черепаха пустилась в путь,а Заяц лежит под кустом посмеивается

Гость: Гость:

"Спеши, спеши, черепаха, всё равно я тебя обгоню». Но пока он так потешался, черепаха—хоть и тихо шла — оказалась у цели. Бросился заяц за нею, да поздно. Бегать-то он умел, но не знал того, что, лёжа на месте, и от черепахи можно отстать.