Сообщение на тему период покоя у животных

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На протяжении жизненного цикла у многих растений и животных наблюдаются периоды, когда метаболическая активность и рост снижаются до минимума. Это периоды покоя, наблюдаемые у взрослых организмов на одной из стадий развития или у специализированных репродуктивных структур (таких как споры, семена). Период покоя наступает под влиянием изменений во внешней среде. Его биологическая роль состоит в том, чтобы дать возможность виду пережить неблагоприятные времена. У животных есть три формы покоя, в которых участвуют физиологические адаптации, позволяющие переносить экстремальные внешние условия. У медведя этот период происходит зимой, у черепах зимой и летом у кошек состояние покоя происходит всегда и др.