Вычислите значение производной данной функции в заданной точке x: x0=3
Математика
Вычислите значение производной данной функции в заданной точке x: x0=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала найдём производную: f(x)= f'(x)== f'()=f(3)= =
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