Вычислите значение выражения по порядку действий ________________2 217-6•7+30:5•7-725+5 Типа степень __2________3 5•6-497:71+4•3
Математика
Вычислите значение выражения по порядку действий ________________2 217-6•7+30:5•7-725+5 Типа степень __2________3 5•6-497:71+4•3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто столбики? а то я не поняла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Биология
Клетка одноклеточного животного а)имеет клеточную стенку б)выполняет все функ??ии живого организма в)имеет вакуоли с клеточным соком г)не ...