Вычислительная машина работает так: запиши , какие числа будут Получается на выхо??е из машины если на вход подавать числа 920 960 1050

Математика

Вычислительная машина работает так: запиши , какие числа будут Получается на выхо??е из машины если на вход подавать числа 920 960 1050

Автор: Гость