Вычислительная машина работает так: запиши , какие числа будут Получается на выхо??е из машины если на вход подавать числа 920 960 1050
Математика
Вычислительная машина работает так: запиши , какие числа будут Получается на выхо??е из машины если на вход подавать числа 920 960 1050
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получиться число 2930
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