Ребята, у меня огромная просьба, помогите пожалуйста это варианты ( 1 - 9 ), очень нуж??о, я просто умоляю вас, от этого зависит почти вся моя жизнь, просто тут всё так сложилось не правильно, но ещё раз повторюсь, РЕБЯТА СРОЧН...

Физика
Ребята, у меня огромная просьба, помогите пожалуйста это варианты ( 1 - 9 ), очень нуж??о, я просто умоляю вас, от этого зависит почти вся моя жизнь, просто тут всё так сложилось не правильно, но ещё раз повторюсь, РЕБЯТА СРОЧНО ПОМОЩЬ. С вариантами по порядку немного напутала, не запутайтесь пожалуйста. ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО.
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