Выдели голосом ударный гласный. Найди безударный гласный. Животное и птиц: фазан, ??ерблюд, осёл, тетерев, фламинго, архар, цапля, беркут, марал, сорока.

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Выдели голосом ударный гласный. Найди безударный гласный. Животное и птиц: фазан, ??ерблюд, осёл, тетерев, фламинго, архар, цапля, беркут, марал, сорока.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фазан( 1 безударная, 2 ударная), верблюд(1 безударная, 2 ударная), осёл(1 безударная, 2 ударная), тетерев(1 ударная, 2 безударная), фламинго(2 ударная, 3 безударная), архар(2 ударная), цапля(1 ударная), беркут(1 ударная), марал(1 безударная, 2 ударная), сорока(1 безударная, 2 ударная).
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