Что производят на заводах и фабриках санкт петербурга
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Что производят на заводах и фабриках санкт петербурга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Город исторически славился центром кораблестроения. Санкт-Петербурге производят корабли и танкеры (крупнейшие — «Адмиралтейские верфи», «Балтийский завод», «Северная верфь»). Основа производственного комплекса — тяжелая индустрия. Машиностроительная отрасль следует за кораблестроением, затем идут:транспортное машиностроение,радиоэлектроника,пищевая промышленность (хлебобулочные изделия, пиво, полуфабрикаты и минеральная вода, конфеты и шоколад, мясные и рыбные консервы).
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