Выделите суффиксы в глоголах распевать,чихнуть,рассматривать,решать,решить,пер??писать

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Выделите суффиксы в глоголах распевать,чихнуть,рассматривать,решать,решить,пер??писать
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