Выписано несколько членов арифметической прогрессии -6, 2, 10, какое число стоит на 21-м месте
Алгебра
Выписано несколько членов арифметической прогрессии -6, 2, 10, какое число стоит на 21-м месте
Ответ(ы):
Гость:
-6; 2; 10;... А₂₁-? d=2-(-6)=2+6=8 A₂₁=A₁+20d=-6+20*8=-6+160=154 Ответ: 154
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