Выписать афоризмы из произведения "Горе от ума" (не менее 7).

Гость: Гость:

10 афоризмов комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», используемые и в наше время. 1. София: «Счастливые часов не наблюдают». 2. Фамусов: «Не надобно иного образца, когда в глазах пример отца». 3. Фамусов: «Ах! Матушка, не довершай удара! Кто беден, тот тебе не пара». 4. Фамусов: «Обычай мой такой: подписано, так с плеч долой». 5. Чацкий: «Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым Отечества нам сладок и приятен!» 6. Чацкий: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». 7. Чацкий: «Свежо преданье, да верится с трудом» 8. Молчалин: «Ах! Злые языки страшнее пистолета». 9. Чацкий: «Судьба любви – играть ей в жмурки» 10. Чацкий: «Послушай! Ври, да знай же меру…»