Выписать афоризмы из произведения "Горе от ума" (не менее 7).

Литература
Выписать афоризмы из произведения "Горе от ума" (не менее 7).
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Автор: Гость
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Гость:
10 афоризмов комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», используемые и в наше время.   1.       София: «Счастливые часов не наблюдают». 2.       Фамусов: «Не надобно иного образца, когда в глазах пример отца». 3.       Фамусов: «Ах! Матушка, не довершай удара! Кто беден, тот тебе не пара». 4.       Фамусов: «Обычай мой такой: подписано, так с плеч долой». 5.       Чацкий: «Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым Отечества нам сладок и приятен!» 6.       Чацкий: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». 7.       Чацкий: «Свежо преданье, да верится с трудом» 8.       Молчалин: «Ах! Злые языки страшнее пистолета». 9.       Чацкий: «Судьба любви – играть ей в жмурки» 10.   Чацкий: «Послушай! Ври, да знай же меру…»  

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