Выписать цитаты по 3 цитаты о Остапе и по 3 цитаты о Андрее в произведении о Тарасе ??ульбе 5 глава
Литература
Выписать цитаты по 3 цитаты о Остапе и по 3 цитаты о Андрее в произведении о Тарасе ??ульбе 5 глава
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цитаты Остапе из двенадцати стульев - вы прям герой труда . Вам памятник нерукотворной поставить надо ! - Вас обманули . Вам дали гораздо лучше мех . Это шанхайские барсы . - Вино , женщины и карты нам обеспечены
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