Выпиши из предложений все словосочетания вместе с вопросами .1 Кругом жужжат труд??любивые пчёлки. 2. Вася катал Иру на качелях. 3. Дети играли во дворе своего дома. 4.Кошка Мурка шипит на ворону. 4. Маленькие котята пищат от с...

Гость: Гость:

1) Жужжат (где?) кругом; пчелки (какие?) трудолюбивые 2) Катал (кого?) Иру; катал (где?) на качелях 3) Играли (где?) во дворе; дома (чьего?) своего 4) Котята (какие?) маленькие; пищат (от чего?) от страха