Выпиши словосочетания : Загрохотали в небе огненные стрелы молний

Русский язык
Выпиши словосочетания : Загрохотали в небе огненные стрелы молний
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основа: стрелы загрохотали  всё остальное словосочетания. Загрохотали в небе Огненные стрелы Стрелы молний  Стрелы в небе 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответить
География
Укажите основную нефтяную базу россии? 1. волго - уральская 2. северо-западная 3. западно-сибирская 4. северо-кавказская
Ответить
Русский язык
Он не стал потакать подачкам немцев, хоть и был голоден, и проявил себя доблестно, ??е потерял своего достоинства, тем самым заслужил восхищение Мю...
Ответить
Математика
Периметр прямоугольника 100 см. Длина - 30 см. Найди площадь прямоугольника. Помогите,пожалуйста...
Ответить
Алгебра
Найти: а) f´ (х), если f(x)=3ln⁡√(cos⁡2x ) ...........................................................................Найти: б) f´ (9), если f(x)=1...
Ответить