Выпиши словосочетания : Загрохотали в небе огненные стрелы молний
Русский язык
Выпиши словосочетания : Загрохотали в небе огненные стрелы молний
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Основа: стрелы загрохотали всё остальное словосочетания. Загрохотали в небе Огненные стрелы Стрелы молний Стрелы в небе
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