Выпишите из предложения словосочетания со связью согласования? Как много говорят свободу-то мы,получили,но распорядиться ею не смогли.
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Выпишите из предложения словосочетания со связью согласования? Как много говорят свободу-то мы,получили,но распорядиться ею не смогли.
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