Выпишите из толкового словаря значение слова терпение

Русский язык
Выпишите из толкового словаря значение слова терпение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Терпение - настойчивость, упорство и выдержка в каком-нибудь деле, работе Пример: Учитель должен обладать терпением. Т. и труд все перетрут (посл.). *** 2. - способность терпеть N1 Пример: Проявить т. Потерять всякое т. Вывести из терпения (раздражить). Запастись терпением (заставить себя терпеть). Т. лопнуло (не хватило терпения; разг.).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В каком случае прямая и окружность пересекаются?
Ответить
Математика
Упростите вырожение 3(х-5)-7(х+1)
Ответить
Английский язык
Даю 40 баллов..... срочно
Ответить
Русский язык
Разбор слова как части речи крикнуть
Ответить
География
Сказка по географии на тему жизнь в океане пж зарание спасибо
Ответить