Выпишите из толкового словаря значение слова терпение

Гость: Гость:

Терпение - настойчивость, упорство и выдержка в каком-нибудь деле, работе Пример: Учитель должен обладать терпением. Т. и труд все перетрут (посл.). *** 2. - способность терпеть N1 Пример: Проявить т. Потерять всякое т. Вывести из терпения (раздражить). Запастись терпением (заставить себя терпеть). Т. лопнуло (не хватило терпения; разг.).