Разбор слова как части речи крикнуть

Русский язык
Разбор слова как части речи крикнуть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крик корень , ть окончание, ну суфикс
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