Выпишите характерные растения в Тундре и в арктических пустынях?Северная Америка
География
Выпишите характерные растения в Тундре и в арктических пустынях?Северная Америка
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Гость:
Колючки кусты мхи лишайники
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