Выпишите названия: самых древних эр, самой древней эпохи складчатости, самой моло??ой эры, самой молодой эпохи селадчатости

География
Выпишите названия: самых древних эр, самой древней эпохи складчатости, самой моло??ой эры, самой молодой эпохи селадчатости
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Гость:
Словяни грецькі люди
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