Выпишите номера правильных суждений . 1. в надземных столонах земляники накаплив??ются питательные вещества. 2.растения пустынь часто имеют сочные водозапасающее побеги. 3.водоизмененным побегом мать-и-мачехи является лукови...
Биология
Выпишите номера правильных суждений . 1. в надземных столонах земляники накаплив??ются питательные вещества. 2.растения пустынь часто имеют сочные водозапасающее побеги. 3.водоизмененным побегом мать-и-мачехи является луковица. 4.главная функция видоизмененных побегов(луковиц, клубней и корневищ)-запасание питательных веществ. 5.клубни и корневища образуется только у однолетних растений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В надземных столонах земляники накапливаются питательные вещества. 2. Растения пустынь часто имеют сочные водозапасающее побеги. А дальше я не знаю и по пробуй пожалуйста сам!!
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