Выпишите номера правильных суждений . 1. в надземных столонах земляники накаплив??ются питательные вещества. 2.растения пустынь часто имеют сочные водозапасающее побеги. 3.водоизмененным побегом мать-и-мачехи является лукови...

Биология
Выпишите номера правильных суждений . 1. в надземных столонах земляники накаплив??ются питательные вещества. 2.растения пустынь часто имеют сочные водозапасающее побеги. 3.водоизмененным побегом мать-и-мачехи является луковица. 4.главная функция видоизмененных побегов(луковиц, клубней и корневищ)-запасание питательных веществ. 5.клубни и корневища образуется только у однолетних растений.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В надземных столонах земляники накапливаются питательные вещества. 2. Растения пустынь часто имеют сочные водозапасающее побеги.                 А дальше я не знаю и по пробуй пожалуйста сам!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какое значения леса имеет для современного человека
Ответить
Английский язык
Объясните пожалуйста is или are?И почему? There is/ there are/ a pen and four pencils on the table.
Ответить
Алгебра
Разложить на множители 25а^2-10а+1
Ответить
Українська література
Срочно. Питання 2,3,4,5. Написати про Митька та Сергiя. Роман "Митькозавр iз Юркiвки, аб?? Химера лiсового озера.
Ответить
Математика
Выпишите в ряд числа от 1 до 9 так, чтобы число,составленное из двух последних цифр ??елилось либо на 7 либо на 13
Ответить