Выпишите слова, в которых звуков больше, чем букв: весна, ясли, перемена, еда, вода, ??расная, яблоко, вьюга.

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Выпишите слова, в которых звуков больше, чем букв: весна, ясли, перемена, еда, вода, ??расная, яблоко, вьюга.

Автор: Гость