Выпишите словосочетание с предлогами, которые пишутся слитно, и составьте с ними ??редложения. Работал (в) течение недели ; Не урожай (в) следствие засухи ; Птица (в) роде воробья; Фигура (в) роде куба; Сдал (в) предложение час...

Русский язык

Выпишите словосочетание с предлогами, которые пишутся слитно, и составьте с ними ??редложения. Работал (в) течение недели ; Не урожай (в) следствие засухи ; Птица (в) роде воробья; Фигура (в) роде куба; Сдал (в) предложение часа; дом (на) подобие лабиринта ; Сказал (в) заключение; (в) связи с переездом; Узнал (на) счёт работы; Превёл деньги (на) счют ; (в) следствии по делу; Ответил (в) место тебя; (в) место укромное спрятал. помогите пожалуйста))

Автор: Гость