Выпишите словосочетания из 2го предложения, распредеряя их по видам подчинительн??й связи

Русский язык
Выпишите словосочетания из 2го предложения, распредеряя их по видам подчинительн??й связи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зыбкое золото - соглосование праздник лета - примыкание волшебной прелестью -соглосование
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