Почему основу поселенцев на новых землях заставляли служилые люди
Физика
Почему основу поселенцев на новых землях заставляли служилые люди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что если раб не слушался то его убивали
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