Выведите, пожалуйста, одним примером задачу: от т. А до т. В - 140 км, расход топлива авто 7л./100км, какое количество топлива израсходует авто от т. А до т. В ?

Математика

Выведите, пожалуйста, одним примером задачу: от т. А до т. В - 140 км, расход топлива авто 7л./100км, какое количество топлива израсходует авто от т. А до т. В ?

Автор: Гость