Выведите, пожалуйста, одним примером задачу: от т. А до т. В - 140 км, расход топлива авто 7л./100км, какое количество топлива израсходует авто от т. А до т. В ?

Математика
Выведите, пожалуйста, одним примером задачу: от т. А до т. В - 140 км, расход топлива авто 7л./100км, какое количество топлива израсходует авто от т. А до т. В ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140×7:100=9,8литров на 140 км
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