Скорость лодки 4 км/ч, скорость течения -2 км/ч. За какое время лодка пройдет 12 км по ?? против течения?

Физика

Скорость лодки 4 км/ч, скорость течения -2 км/ч. За какое время лодка пройдет 12 км по ?? против течения?

Автор: Гость