Скорость лодки 4 км/ч, скорость течения -2 км/ч. За какое время лодка пройдет 12 км по ?? против течения?
Физика
Скорость лодки 4 км/ч, скорость течения -2 км/ч. За какое время лодка пройдет 12 км по ?? против течения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=12/6=2ч по течению, t=12/2=6ч против течения
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