Задача. В первой половине дня магазин продал хлебных изделий в 2,5 раза больше,чем ??о второй половине,или на 180 кг.больше.Сколько килограммов хлебных изделий было продано в магазине за весь день?

Математика
Задача. В первой половине дня магазин продал хлебных изделий в 2,5 раза больше,чем ??о второй половине,или на 180 кг.больше.Сколько килограммов хлебных изделий было продано в магазине за весь день?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:2.5=72кг-во второй половине дня 180+72=252-в первой половине дня 252+72=324 Ответ:324кг было продано за весь день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнения 1)-х=15 4/7 2)-х=-0,8
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста! Механизм возникновения приспособлений зебры
Ответить
Физика
Почему основу поселенцев на новых землях заставляли служилые люди
Ответить
Физика
Скорость лодки 4 км/ч, скорость течения -2 км/ч. За какое время лодка пройдет 12 км по ?? против течения?
Ответить
Математика
Выведите, пожалуйста, одним примером задачу: от т. А до т. В - 140 км, расход топлива авто 7л./100км, какое количество топлива израсходует авто от ...
Ответить