Задача. В первой половине дня магазин продал хлебных изделий в 2,5 раза больше,чем ??о второй половине,или на 180 кг.больше.Сколько килограммов хлебных изделий было продано в магазине за весь день?
Математика
Задача. В первой половине дня магазин продал хлебных изделий в 2,5 раза больше,чем ??о второй половине,или на 180 кг.больше.Сколько килограммов хлебных изделий было продано в магазине за весь день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:2.5=72кг-во второй половине дня 180+72=252-в первой половине дня 252+72=324 Ответ:324кг было продано за весь день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Скорость лодки 4 км/ч, скорость течения -2 км/ч. За какое время лодка пройдет 12 км по ?? против течения?