Задача. В первой половине дня магазин продал хлебных изделий в 2,5 раза больше,чем ??о второй половине,или на 180 кг.больше.Сколько килограммов хлебных изделий было продано в магазине за весь день?

Математика

Задача. В первой половине дня магазин продал хлебных изделий в 2,5 раза больше,чем ??о второй половине,или на 180 кг.больше.Сколько килограммов хлебных изделий было продано в магазине за весь день?

Автор: Гость