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Выпишите существительные 1 го склонения
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Выпишите существительные 1 го склонения
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Гость:
Яблоко дядя тетя Лена Ваня Леша Рита Таня
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