Выпишите только определения. *В Древнем Египте,например,Новый год праздновали в ??ачале лета, во время разлива Нила. #спасибо

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Выпишите только определения. *В Древнем Египте,например,Новый год праздновали в ??ачале лета, во время разлива Нила. #спасибо

Автор: Гость