Напишите 3 числа, каждое из которых больше. 6,44. Но меньше 6,46
Математика
Напишите 3 числа, каждое из которых больше. 6,44. Но меньше 6,46
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,445. 6,45. 6,451 хехех тысячные тащат
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