Заполните пропуски.шесть девятых длины36см составляют?см.Три пятых длины 1дм составляют?см.
Математика
Заполните пропуски.шесть девятых длины36см составляют?см.Три пятых длины 1дм составляют?см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36:9*6=24(см) 1дм=10см 10:5*3=6(см)
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