Двигаясь со скоростью 22км/ч, теплоход прошел 77 км. сколько километров пошел бы те??лоход за это время,если бы его скорость была 24 км\ч?
Математика
Двигаясь со скоростью 22км/ч, теплоход прошел 77 км. сколько километров пошел бы те??лоход за это время,если бы его скорость была 24 км\ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T= 77: 22= 3,5 ч v= 24 х 3,5 = 84 км (ответ)
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