Двигаясь со скоростью 22км/ч, теплоход прошел 77 км. сколько километров пошел бы те??лоход за это время,если бы его скорость была 24 км\ч?

Математика

Двигаясь со скоростью 22км/ч, теплоход прошел 77 км. сколько километров пошел бы те??лоход за это время,если бы его скорость была 24 км\ч?

Автор: Гость