Выполни деление с остаткам 82÷9 80÷9 74÷9 70÷9 71÷9 75÷9 48÷9 42÷9
Математика
Выполни деление с остаткам 82÷9 80÷9 74÷9 70÷9 71÷9 75÷9 48÷9 42÷9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
82:9=9 остаток 1 80:9=8 остаток 8 74:9=8 остаток 2 70:9=7 остаток 7 71:9=7 остаток 8 75:9= 8 остаток 3 48:9=5 остаток 3 42:9=4 остаток 6
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